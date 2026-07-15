Harry Kane wybiera klub. Ten gigant zapłaci mu więcej

14:03, 15. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Nacional

Harry Kane stoi przed ważną decyzją dotyczącą swojej przyszłości. Anglik ma dwie konkretne opcje, które różnią się rolą sportową i warunkami finansowymi.

Harry Kane
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PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Barcelona chce Harry’ego Kane’a

Barcelona widzi w Harrym Kanie kandydata do roli podstawowego napastnika na kolejny sezon. Anglik miałby zostać najważniejszą postacią ofensywy i współpracować przede wszystkim z Laminem Yamalem.

Jak informuje El Nacional, w otoczeniu katalońskiego klubu Kane jest oceniany nawet wyżej niż Julian Alvarez. Hansi Flick chce sprowadzić doświadczonego zawodnika, który od razu zapewni gole i pomoże uporządkować grę ataku.

Napastnik Bayernu Monachium potrafi nie tylko kończyć akcje. Dobrze gra tyłem do bramki, tworzy sytuacje kolegom i może zwalniać przestrzeń dla skrzydłowych. W Barcelonie miałby być centralnym punktem ofensywy.

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Dla Kane’a transfer oznaczałby nowe wyzwanie w końcowym etapie kariery. Barcelona kusi go możliwością prowadzenia ataku zespołu walczącego o najważniejsze trofea.

Drugą opcją pozostaje dalsza gra w Bayernie. Niemiecki klub chce zatrzymać swoją największą gwiazdę i może zaproponować jej przedłużenie kontraktu na lepszych warunkach.

Pod względem finansowym Bayern ma przewagę. Kane może liczyć w Monachium na wyższe wynagrodzenie, stabilną pozycję oraz dalszą grę w klubie, w którym już pełni kluczową rolę.

Na razie Kane nie dokonał ostatecznego wyboru. Barcelona liczy, że argument sportowy okaże się dla niego ważniejszy niż wyższa oferta Bayernu.

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