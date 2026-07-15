Bellingham wciąż może trafić do angielskiego giganta. To byłby hit

Jude Bellingham jest jedną z największych gwiazd Realu Madryt, ale w Anglii nie znikają spekulacje dotyczące jego przyszłości. Według brytyjskich mediów Liverpool wciąż może mieć szansę na hitowy transfer reprezentanta Anglii.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Liverpool nie porzucił marzeń o Bellinghamie

Liverpool od dawna interesował się Jude’em Bellinghamem. Przed transferem pomocnika do Realu Madryt klub z Anfield prowadził rozmowy z piłkarzem i jego rodziną, jednak ostatecznie zrezygnował z walki o Anglika ze względów finansowych.

Jak przekonuje serwis Rousing The Kop, temat wcale nie musi być definitywnie zamknięty. Zdaniem tego serwisu Bellingham prędzej czy później będzie chciał sprawdzić się w Premier League, której dotąd nigdy nie reprezentował.

Natomiast na razie taki scenariusz wydaje się bardzo odległy. Bellingham należy do najważniejszych zawodników Realu Madryt, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.

23-latek potwierdza wysoką formę również podczas mistrzostw świata 2026, gdzie jest jednym z liderów reprezentacji Anglii i poprowadził zespół do półfinału.

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Transfer możliwy dopiero za kilka lat?

Według brytyjskiego portalu ewentualny ruch mógłby stać się realny dopiero w kolejnych latach. Jednym z czynników miałaby być sytuacja kontraktowa Dominika Szoboszlaia, którego w Anglii łączy się z Realem Madryt.

Jeśli reprezentant Węgier rzeczywiście opuściłby Anfield, Liverpool mógłby ponownie spróbować sięgnąć po Bellinghama jako lidera środka pola.

Na razie są to jednak wyłącznie spekulacje. Real Madryt nie daje żadnych sygnałów, że rozważa sprzedaż jednej ze swoich największych gwiazd.