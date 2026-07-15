Alvaro Carreras opuści Real Madryt? Angielski gigant złożył propozycję

QSP / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Carreras

Chelsea przedstawiła ofertę za Alvaro Carrerasa

Alvaro Carreras nie jest już nietykalny w Realu Madryt po tym, jak do zespołu Królewskich dołączył Marc Cucurella. Podstawowy lewy obrońca reprezentacji Hiszpanii ma być również pierwszym wyborem w drużynie Jose Mourinho, co oznacza, że były boczny defensor Benfiki Lizbona spada w hierarchii. Choć władze Realu są gotowe zatrzymać Carrerasa jako wartościowego zmiennika, sam zawodnik zapewne ma znacznie większe ambicje i chciałby regularnie występować w wyjściowej jedenastce.

23-letni lewy obrońca nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony czołowych europejskich klubów. Jak poinformował dziennik „SPORT”, Chelsea złożyła już pierwszą oficjalną ofertę za Hiszpana. Propozycja opiewająca na 25 milionów euro została jednak błyskawicznie odrzucona przez madryckich włodarzy. Według tych samych informacji Królewscy są chętni rozpocząć negocjacje dopiero w przypadku ofert przekraczających 50 milionów euro, dlatego londyńczycy będą musieli wyłożyć na stół znacznie większe pieniądze.

Carreras, którego na Stamford Bridge widziałby Xabi Alonso, reprezentuje barwy Realu Madryt od lipca 2025 roku, kiedy trafił na Santiago Bernabeu z Benfiki Lizbona za 50 milionów euro. Był to dla niego sentymentalny powrót do klubu, w którego akademii jako junior niegdyś rozwijał on swoje piłkarskie umiejętności. W minionym sezonie młodzieżowy reprezentant Hiszpanii rozegrał 40 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie