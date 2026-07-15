Ogromna zmiana w finale MŚ 2026! Czegoś takiego jeszcze nie było

Gianni Infantino / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

FIFA chce wprowadzić pół godziny przerwy w meczu finałowym

Mistrzostwa Świata 2026 dobiegają już do końca. Miesiąc niezwykle emocjonujący zmagań zakończy się w niedzielę, gdy w finale zmierzą się dwie najlepsze reprezentacje na turnieju. Na swojego rywala czeka już Hiszpania, która pokonała w półfinale reprezentację Francji. O ostatecznym kształcie meczu o złoty medal zdecyduje więc rywalizacja pomiędzy Anglią a Argentyną. Zaskakującym faworytem są piłkarze z Wysp Brytyjskich.

Okazuje się jednak, że mecz ten może przejść do historii nie tylko przez względy piłkarskie. Według informacji, które przekazał ceniony „The Times”, FIFA najprawdopodobniej wprowadzi w meczu finałowym Mistrzostw Świata 2026 30-minutową przerwę pomiędzy połowami. Zamiast klasycznych 15 minut, będziemy mieli więc dwukrotnie więcej czasu. Powód jest rzecz jasna prosty: Gianni Infantino zamierza w tym czasie przeprowadzić kilka koncertów wielkich gwiazd, które swoim show mają nawiązywać do Super Bowl.

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Naturalnie w tym czasie FIFA będzie mogła sprzedać więcej reklam, a co za tym idzie, więcej zarobić. Jak przekazano, BBC oraz ITV, które nadają finał mundialu, szykują się już na 30-minutową przerwę pomiędzy połowami. W tym czasie wyemitowane ma zostać 11-miutowe studio, pozostały czas zajmą zapewne reklamy. Nie wiadomo, jaki wariant potencjalnie rozważa Telewizja Polska.

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