Hansi Flick wytypował wymarzone wzmocnienie linii obrony. To Aymeric Laporte. Portal Barca Universal tłumaczy, dlaczego ten transfer jest niemal niemożliwy w realizacji.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chce zawodnika ligowego rywala

Barcelona przed startem nowego sezonu chce pozyskać nowego obrońcę. Jednym z kandydatów do przeprowadzki na Camp Nou jest Aymeric Laporte. Reprezentant Hiszpanii podczas trwających Mistrzostw Świata 2026 znakomicie współpracuje z Pau Cubarsim, co docenia Hansi Flick.

Niemiecki szkoleniowiec Dumy Katalonii niezwykle wysoko ocenia umiejętności 32-latka i liczy na jego transfer. Jednak ten ruch należy do kategorii „niemożliwych”. Portal Barca Universal przekonuje, że negocjacje na linii Barcelona – Athletic Bilbao będą niezwykle skomplikowane. Baskowie nie zamierzają rozstawać się z kluczowym zawodnikiem.

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Kontrakt 53-krotnego reprezentanta Hiszpanii obowiązuje jeszcze przez dwa lata, a więc do 30 czerwca 2028 roku. Były zawodnik Manchesteru City i Al-Nassr obecnie jest wyceniany na zaledwie osiem milionów euro i koszt jego sprowadzenia nie powinien być znacznie wyższy. Jednak Los Leones nie planują rozstawać się ze swoją gwiazdą, co mocno utrudnia plan Flicka.