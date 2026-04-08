Harry Maguire mógł zagrać z legendą. Odrzucił propozycję

16:03, 8. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: The Sun

Harry Maguire odrzucił ofertę od Interu Miami, gdzie mógłby dzielić szatnię z Leo Messim - donosi gazeta The Sun. Doświadczony stoper ostatecznie przedłużył kontrakt z Manchesterem United.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Inter Miami zabiegał o Harry’ego Maguire’a

Przyszłość Harry’ego Maguire’a była gorącym tematem w ostatnich miesiącach w brytyjskich mediach. 33-letni stoper miał ważny kontrakt z Manchesterem United tylko do 30 czerwca 2026 roku, a w prasie pojawiały się sprzeczne wieści co do jego dalszych losów. Doświadczony defensor ostatecznie przedłużył umowę z obecnym pracodawcą o kolejny sezon, co wczoraj zostało oficjalnie potwierdzone. Tym samym rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące swojej najbliższej przyszłości.

Jak się okazuje, gdyby 66-krotny reprezentant Anglii nie złożył podpisu pod odświeżonym kontraktem, mógłby zaliczyć miękkie lądowanie. Według informacji brytyjskiego dziennika „The Sun”, ofertę złożył mu bowiem Inter Miami. Maguire w amerykańskiej drużynie dzieliłby szatnię z legendarnym Leo Messim.

Priorytetem defensora było jednak kontynuowanie kariery na Old Trafford, gdzie planuje zakończyć profesjonalną karierę. Rutynowany Anglik odrzucił więc propozycję z MLS i związał się na dłużej z aktualnym klubem.

Mierzący 194 centymetry stoper jest wychowankiem Sheffield United, a w swoim CV posiada również występy w Hull City oraz Leicester City. To właśnie w barwach drużyny Lisów zapracował na przenosiny do Manchesteru United w 2019 roku za około 87 milionów euro. Przez pewien czas pełnił funkcję kapitana zespołu Czerwonych Diabłów, ale później stracił opaskę. W trwającym sezonie Harry Maguire rozegrał 20 meczów, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę.