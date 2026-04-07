Manchester United przedłużył umowę z ważnym piłkarzem

Harry Maguire przedłużył kontrakt z Manchesterem United, co zostało już oficjalnie potwierdzone. Nowa umowa między stronami będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku.

Harry Maguire na dłużej w Manchesterze United

Manchester United poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o podpisaniu nowego kontraktu z Harrym Maguirem. 33-letni stoper związał się z angielskim klubem umową obowiązującą do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Przypomnijmy, że dotychczasowe porozumienie między stronami wygasało wraz z końcem obecnej kampanii. Włodarze z Old Trafford zdecydowali się więc zabezpieczyć przyszłość doświadczonego defensora.

Tym samym zakończyła się kilkumiesięczna saga dotycząca przyszłości Maguire’a. Choć na początku aktualnego sezonu bliżej mu było do odejścia z ekipy Czerwonych Diabłów, to ostatecznie środkowy obrońca zapracował na pozostanie w zespole Michaela Carricka.

– Jestem przekonany, że nasze najlepsze momenty są jeszcze przed nami. Mamy ambicję, żeby walczyć o najważniejsze trofea – powiedział rutynowany stoper po złożeniu podpisu pod odświeżonym kontraktem.

66-krotny reprezentant Anglii jest wychowankiem Sheffield United, a w swojej karierze występował także w Hull City oraz Leicester City. To właśnie w barwach drużyny Lisów zapracował na transfer do Manchesteru United w 2019 roku za około 87 milionów euro. Przez pewien czas pełnił funkcję kapitana zespołu Red Devils, jednak później stracił opaskę. W trwającym sezonie Harry Maguire rozegrał 20 meczów, zdobył 2 bramki i zanotował 1 asystę.