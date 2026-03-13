Haaland wybrał klub. Agentka poinformowała ws. transferu do Barcelony

07:11, 13. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  La Sexta

Erling Haaland nie prowadzi rozmów z Barceloną i obecnie wybiera przyszłość w Manchesterze City. Takie stanowisko przedstawiła jego agentka Rafaela Pimenta, która odniosła się do ostatnich doniesień o możliwym transferze.

Erling Haaland
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Agentka Haalanda dementuje plotki

W ostatnich kilkunastu godzinach pojawiło się sporo spekulacji dotyczących przyszłości Erlinga Haalanda. Informowano między innymi, że Barcelona pracuje nad możliwością sprowadzenia napastnika w przyszłości oraz nad zapewnieniem sobie pierwszeństwa przy ewentualnym transferze.

Teraz do całej sprawy odniosła się agentka zawodnika Rafaela Pimenta. W rozmowie z La Sexta jasno zdementowała doniesienia o jakichkolwiek negocjacjach.

– Mamy ogromny szacunek i podziw dla Barcelony, ale nie było żadnego kontaktu w sprawie potencjalnego transferu – powiedziała Pimenta.

Haaland wybiera Manchester City

Agentka podkreśliła również, że Norweg jest zadowolony ze swojej sytuacji w Manchesterze City i nie myśli o zmianie klubu.

– Zawodnik kilka miesięcy temu przedłużył kontrakt i jest bardzo szczęśliwy w Manchesterze City. Wszystko układa się bardzo dobrze i nie mamy nic do dyskutowania o transferze – dodała.

Haaland niedawno podpisał nową umowę z klubem z Premier League, która obowiązuje aż do 2034 roku. To kolejny sygnał, że jego przyszłość w najbliższym czasie pozostaje związana z zespołem Pepa Guardioli.

Wcześniej pojawiały się również informacje, że napastnik nie planuje przeprowadzki do Hiszpanii. Na razie wszystko wskazuje więc na to, że Norweg zamierza kontynuować karierę w Manchesterze City, a transferowe spekulacje będą musiały poczekać.

