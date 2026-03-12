Haaland podjął decyzję w sprawie transferu do Realu Madryt!

Haaland nie chce transferu do Realu Madryt
Erling Haaland rozwiał spekulacje dotyczące swojej przyszłości. Norweski napastnik Manchesteru City nie zamierza latem zmieniać klubu, mimo zainteresowania ze strony Realu Madryt i Barcelony.
Według informacji hiszpańskich mediów piłkarz poinformował swoje otoczenie, że nie chce obecnie przenosić się do La Liga. W przyszłości nie wyklucza gry w Hiszpanii, ale teraz uważa, że nie jest na to odpowiedni moment.
Real Madryt oraz Barcelona od dłuższego czasu są łączeni z transferem jednego z najlepszych napastników świata. Projekty obu klubów nie przekonały jednak zawodnika Manchesteru City.
Manchester City daje mu wszystko
Haaland ceni stabilność sportową i organizacyjną, jaką daje mu obecny klub. Manchester City od kilku sezonów dominuje w Premier League i regularnie walczy o triumf w Lidze Mistrzów.
Norweg ma także bardzo długi kontrakt z Obywatelami. Jego umowa obowiązuje aż do 2034 roku. Klub planuje dodatkowo poprawić warunki finansowe swojej największej gwiazdy.
Statystyki napastnika w obecnym sezonie ponownie robią ogromne wrażenie. Haaland zdobył już 29 bramek i zanotował 7 asyst w 39 oficjalnych spotkaniach.
W Manchesterze panuje przekonanie, że utrzymanie tak ważnego zawodnika to sygnał dla całej Europy, świadczący o sile klubu. Na razie więc Real Madryt i Barcelona muszą odłożyć marzenia o sprowadzeniu norweskiego snajpera.