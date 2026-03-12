Przedstawiciele Man City spotkali się ws. wielkiego transferu Haalanda!

Przedstawiciele Barcelony spotkali się z władzami Manchesteru City w sprawie Erlinga Haalanda. Rozmowy dotyczyły możliwości zapewnienia katalońskiemu klubowi pierwszeństwa przy ewentualnym transferze napastnika.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Barcelona prowadzi rozmowy w sprawie Haalanda

W Madrycie odbyło się spotkanie dotyczące potencjalnego transferu Erlinga Haalanda. Jak informuje dziennik SPORT, przedstawiciele zespołu Victora Fonta rozmawiali z władzami Manchesteru City podczas pobytu angielskiego klubu w stolicy Hiszpanii na mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

W hotelu Four Seasons miało dojść do rozmów między członkami sztabu Fonta a dyrektorem generalnym Manchesteru City Ferranem Soriano oraz dyrektorem sportowym Hugo Vianą.

Jednym z tematów spotkania była możliwość zagwarantowania Barcelonie preferencyjnej opcji zakupu norweskiego napastnika w przyszłości.

Transfer w najbliższym czasie jest nierealny

Victor Font w rozmowie z programem „Què T’hi Jugues” na antenie SER wyjaśnił, że sprowadzenie Haalanda w najbliższym czasie jest praktycznie niemożliwe. Podobnie wieści przekazywał serwis Fichajes, który poinformował, że Norweg nie spieszy się z przenosinami. Dodajmy, że w grze o jego podpis znajduje się także Real Madryt.

– Haaland jest jednym z najlepszych środkowych napastników na świecie. Nie jest możliwe jego sprowadzenie w krótkim czasie, ponieważ przedłużył kontrakt w zeszłym roku – powiedział.

Jednocześnie kandydat na prezydenta Barcelony uważa, że tak długie kontrakty rzadko są w pełni realizowane.

– Jestem przekonany, że takie dziesięcioletnie umowy rzadko są wypełniane do końca. Dlatego musimy być przygotowani na moment, gdy pojawi się szansa na taki transfer – dodał.

Haaland w planach Barcelony

Norweski napastnik od dawna znajduje się na liście życzeń Barcelony. Mimo że niedawno przedłużył umowę z Manchesterem City aż do 2034 roku, jego nazwisko nadal pojawia się w długoterminowych planach sportowych katalońskiego klubu.

Font przyznał również, że rozmowy z Manchesterem City mogą być kontynuowane w najbliższym czasie, szczególnie po zakończeniu wyborów prezydenckich w Barcelonie.

Na razie Barcelona nie prowadzi bezpośrednich rozmów z samym piłkarzem. W otoczeniu Haalanda znajduje się jednak Carles Planchart, który utrzymuje bardzo dobre relacje z norweskim napastnikiem.