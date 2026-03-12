Przedstawiciele Man City spotkali się ws. wielkiego transferu Haalanda!

14:26, 12. marca 2026 16:52, 12. marca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Què T'hi Jugues / SER

Przedstawiciele Barcelony spotkali się z władzami Manchesteru City w sprawie Erlinga Haalanda. Rozmowy dotyczyły możliwości zapewnienia katalońskiemu klubowi pierwszeństwa przy ewentualnym transferze napastnika.

Erling Haaland
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Barcelona prowadzi rozmowy w sprawie Haalanda

W Madrycie odbyło się spotkanie dotyczące potencjalnego transferu Erlinga Haalanda. Jak informuje dziennik SPORT, przedstawiciele zespołu Victora Fonta rozmawiali z władzami Manchesteru City podczas pobytu angielskiego klubu w stolicy Hiszpanii na mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

W hotelu Four Seasons miało dojść do rozmów między członkami sztabu Fonta a dyrektorem generalnym Manchesteru City Ferranem Soriano oraz dyrektorem sportowym Hugo Vianą.

Jednym z tematów spotkania była możliwość zagwarantowania Barcelonie preferencyjnej opcji zakupu norweskiego napastnika w przyszłości.

Transfer w najbliższym czasie jest nierealny

Victor Font w rozmowie z programem „Què T’hi Jugues” na antenie SER wyjaśnił, że sprowadzenie Haalanda w najbliższym czasie jest praktycznie niemożliwe. Podobnie wieści przekazywał serwis Fichajes, który poinformował, że Norweg nie spieszy się z przenosinami. Dodajmy, że w grze o jego podpis znajduje się także Real Madryt.

– Haaland jest jednym z najlepszych środkowych napastników na świecie. Nie jest możliwe jego sprowadzenie w krótkim czasie, ponieważ przedłużył kontrakt w zeszłym roku – powiedział.

Jednocześnie kandydat na prezydenta Barcelony uważa, że tak długie kontrakty rzadko są w pełni realizowane.

– Jestem przekonany, że takie dziesięcioletnie umowy rzadko są wypełniane do końca. Dlatego musimy być przygotowani na moment, gdy pojawi się szansa na taki transfer – dodał.

Haaland w planach Barcelony

Norweski napastnik od dawna znajduje się na liście życzeń Barcelony. Mimo że niedawno przedłużył umowę z Manchesterem City aż do 2034 roku, jego nazwisko nadal pojawia się w długoterminowych planach sportowych katalońskiego klubu.

Font przyznał również, że rozmowy z Manchesterem City mogą być kontynuowane w najbliższym czasie, szczególnie po zakończeniu wyborów prezydenckich w Barcelonie.

Na razie Barcelona nie prowadzi bezpośrednich rozmów z samym piłkarzem. W otoczeniu Haalanda znajduje się jednak Carles Planchart, który utrzymuje bardzo dobre relacje z norweskim napastnikiem.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź