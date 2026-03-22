Gwiazdor zaoferował się Barcelonie. Jest gotów nawet obniżyć pensję

Bernardo Silva zaoferował swoje usługi Barcelonie. Jak podaje SPORT, hiszpański gigant nie jest przekonany do tego transferu i wciąż nie podjął decyzji.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona dostała ofertę. Może sprowadzić Silvę

Bernardo Silva po sezonie najprawdopodobniej opuści Manchester City ze względu na wygasający kontrakt. Portugalczyk poważnie myśli o zmianie otoczenia, a jego marzeniem jest gra w barwach FC Barcelony.

Pomocnik jest nawet gotów obniżyć swoje wynagrodzenie, żeby tylko ułatwić przeprowadzenie tego transferu. Według doniesień agent przekazał już Blaugranie, że pieniądze nie są dla zawodnika priorytetem.

Klub ma jednak dylemat. Z jednej strony sprowadzenie tak klasowego piłkarza za darmo to świetna okazja, ale z drugiej kadra na tej pozycji jest już mocno obsadzona. Hansi Flick i zarząd muszą się zastanowić czy potrzebują kolejnego kreatywnego gracza w środku pola. W rzeczywistości celem Katalończyków jest wzmocnienie innych obszarów.

Hiszpański gigant nie może jednak czekać w nieskończoność. Po Portugalczyka ustawiła się już kolejka chętnych. Juventus wykonał już konkretny krok w kierunku pozyskania 31-latka, a Benfica marzy o powrocie swojego wychowanka.

Na dodatek lukratywne oferty złożyły też zespoły z Arabii Saudyjskiej. Podopieczny Pepa Guardioli zdobył w tym sezonie trzy bramki i zanotował pięć asyst w 31 spotkaniach.

