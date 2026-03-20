Juventus kusi gwiazdę Man City. Proponuje 10 mln euro za sezon

15:34, 20. marca 2026
Mateusz Bednarski
Juventus szuka wzmocnień przed kolejnym sezonem, a na celowniku od dawna znajduje się Bernardo Silva. Jak donoszą włoskie media, Stara Dama jest gotowa zaoferować Portugalczykowi nawet 10 mln euro za sezon gry.

Źródło: ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus znów musi szukać wzmocnień składu. Wcześniejsze transfery Teuna Koopmeinersa czy Douglasa Luiza nie sprawdziły się. Obaj mieli odmienić oblicze Bianconerich, a tymczasem pierwszy z nich nieustannie zawodzi, a drugiego nie ma już w klubie. To sprawia, że ekipa z Turynu stoi przed kolejną rewolucją kadrową, jeśli chce poprawić jakość swojej drużyny.

Od dawna na celowniku Juventusu znajduje się Bernardo Silva. Jego kontrakt z Manchesterem City wygasa po sezonie i nie zostanie odnowiony. Dzięki temu Stara Dama ma doskonałą okazję, by powalczyć o gwiazdora The Citizens. W ostatnich dniach pojawiały się doniesienia, że włoski klub rozmawia już z agentem Portugalczyka Jorge Mendesem, a dobre relacje mają pomóc w negocjacjach.

Zdaniem La Gazzetty dello Sport, Bianconeri są skłonni zaoferować Bernardo Silvie nawet od 8 do 10 milionów euro za sezon gry. Taka oferta miałaby go przekonać do wyboru Juventusu, który chce uprzedzić konkurencję w postaci Milanu, Barcelony czy klubów z MLS oraz Arabii Saudyjskiej. Na razie Turyńczycy nie złożyli oficjalnej propozycji. Nie wykluczone jednak, że nastąpi to w najbliższych dniach. Wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo aktywne lato pod względem transferowym w stolicy Piemontu.

