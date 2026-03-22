Barcelona wykonała zadanie. Wystarczył jeden gol [WIDEO]

Barcelona pokonuje Rayo Vallecano 1:0!

Barcelona w środę rozgromiła w rewanżowym starciu Newcastle United aż 7:2 i awansowała do ćwierćfinału. Natomiast w niedzielę wczesnym popołudniem czekało na nią ligowe starcie z niewygodnym rywalem, a więc Rayo Vallecano. Ekipa Inigo Pereza także może pochwalić się awansem do ćwierćfinału Ligi Konferencji po dwumeczu wygranym 3:2 z tureckim Samsunsporem. W La Liga idzie im jednak znacznie gorzej i zajmuje 14. pozycję.

Robert Lewandowski wyszedł w podstawowym składzie, jednak przed rozpoczęciem drugiej połowy zmienił go Ferran Torres. W pewnym momencie wydawało się, że na boisku pojawi się Wojciech Szczęsny, ponieważ Joan Garcia miał problemy z łydką, ale ostatecznie hiszpański golkiper rozegrał całe spotkanie.

Bluagrana swoją jedyną bramkę zdobyła w 24. minucie, kiedy po dośrodkowaniu Joao Cancelo z rzutu rożnego bramkę zdobył Ronald Araujo.

Duma Katalonii ma chwilowo siedem punktów przewagi nad drugim Realem Madryt, ale Królewscy jeszcze dziś (22 marca) o 21:00 zmierzą się z Atletico Madryt. To właśnie z zespołem Diego Simeone Barcelona zagra pierwszy mecz 4 kwietnia po przerwie reprezentacyjnej. Z kolei Rayo dzień wcześniej czeka rywalizacja z Elche.