Gwiazdor Barcelony poinformował Pedriego i Gaviego, że odchodzi z klubu

Przyszłość jednego z reprezentantów Hiszpanii ma rozstrzygnąć się po zakończeniu mistrzostw świata. Według najnowszych doniesień o swoich planach miał już poinformować dwóch liderów szatni Barcelony.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Olmo, Pedri i Gavi

Ferran Torres miał przekazać decyzję Pedriemu i Gaviemu

Według informacji katalońskiego El Nacional Ferran Torres jest coraz bliżej odejścia z Barcelony. Hiszpański skrzydłowy miał już poinformować o swoich planach dwóch najbliższych kolegów z szatni – Pedriego i Gaviego.

Źródło twierdzi, że 26-latek jest otwarty na przenosiny do Paris Saint-Germain, gdzie ponownie mógłby współpracować z Luisem Enrique. Pierwsze rozmowy między stronami miały już się odbyć, a sam zawodnik miał pozytywnie odnieść się do takiego scenariusza.

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Barcelona ma rozważać sprzedaż

Zdaniem El Nacional władze Barcelony skłaniają się ku sprzedaży Ferrana Torresa jeszcze tego lata. Jego kontrakt obowiązuje tylko do czerwca 2027 roku, dlatego klub miałby chcieć zarobić na transferze, zamiast ryzykować utratę zawodnika za darmo.

Według doniesień na decyzję wpływa także planowana przebudowa ofensywy oraz fakt, że Blaugrana musiałaby zapłacić Manchesterowi City bonus w wysokości około 8 milionów euro w przypadku przedłużenia kontraktu piłkarza.

Inne media przedstawiają zupełnie inny scenariusz

Jednocześnie warto zaznaczyć, że pojawiają się również całkowicie odmienne informacje. Dziennik SPORT przekonuje, że Barcelona nie zamierza sprzedawać Ferrana Torresa i przygotowuje dla niego nowy kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku.

Według tego źródła PSG nie złożyło jeszcze oficjalnej oferty, a kluczowe rozmowy dotyczące przyszłości zawodnika mają rozpocząć się po zakończeniu mistrzostw świata.

Na ten moment przyszłość reprezentanta Hiszpanii pozostaje więc otwarta, a doniesienia hiszpańskich mediów w tej sprawie są ze sobą sprzeczne.