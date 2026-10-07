Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (07.10.2026)

Iga Świątek kontynuuje rywalizację w turnieju WTA Pekin. W 1/8 finału polska tenisistka zmierzy się z Ivą Jović. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek dzisiaj w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

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fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Mecz Iva Jović – Iga Świątek odbędzie się w środę, 7 października 2026 roku. Spotkanie 1/8 finału turnieju WTA Pekin rozpocznie się o godzinie 07:00 czasu polskiego.

Iga Świątek zajmuje obecnie 9. miejsce w rankingu WTA, natomiast Iva Jović plasuje się na 13. pozycji. Obie zawodniczki znajdują się więc wysoko w światowym zestawieniu, dlatego polską tenisistkę czeka wymagające spotkanie. Stawką pojedynku jest awans do ćwierćfinału turnieju w Pekinie.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Igi Świątek na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania Świątek – Jović zaplanowano na godzinę 07:00.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Mecz Igi Świątek online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Spotkanie będzie również dostępne w internecie za pośrednictwem Superbet TV.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Mecz Iva Jović – Iga Świątek będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? Mecz Świątek z Ivą Jović w 1/8 finału WTA Pekin rozpocznie się w środę, 7 października 2026 roku o godzinie 07:00 czasu polskiego.

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