Górnik Zabrze szaleje na rynku transferowym. Znów to robi

Na zdjęciu: Michal Gasparik

Lukas Sadilek nowym piłkarzem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze przed startem sezonu skompletował niemal całą kadrę. Zimą, przed rundą wiosenną znów działa prężnie na rynku transferowym i uzupełnia braki kadrowe w zespole prowadzonym przez Michała Gasparika jeszcze przed wyjazdem na obóz. Kilka dni temu do Trójkolorowych dołączył Brandon Domingues, który został wypożyczony z Realu Oviedo do końca sezonu z opcją wykupu.

Teraz Górnik ogłosił kolejne wzmocnienie. Nowym piłkarzem 14-krotnych mistrzów Polski na mocy transferu definitywnego został Lukas Sadilek. Umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2029 roku.

29-letni środkowy pomocnik od 2022 roku występował w Sparcie Praga. Jest dwukrotnym mistrzem Czech, dwukrotnym zdobywcą Pucharu Czech i trzykrotnym reprezentantem Czech. O spodziewanym transferze już wcześniej informował portal Weszlo.com.

W obecnej kampanii Lukas Sadilek wystąpił w czternastu spotkaniach, w tym w dwóch w Lidze Konferencji. Jednak łącznie uzbierał jedynie nieco ponad 700 minut gry, co pokazuje, że nie był pierwszoplanową postacią w Sparcie Praga. Jego umowa wygasała po sezonie.

Wygląda na to, że to jeszcze nie będzie koniec działań Trójkolorowych na rynku transferowym, choć rewolucji w Zabrzu nie ma co się spodziewać. – Gdyby do każdej formacji przyszedł jeszcze jeden piłkarz, byłbym zadowolony. Jeden do obrony, jeden pomocnik i jeszcze napastnik – przyznał szkoleniowiec Michał Gasparik.

