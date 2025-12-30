Górnik Zabrze potwierdził pierwszy zimowy transfer. Prosto z La Liga

Górnik Zabrze tuż przed końcem roku potwierdził pierwszy zimowy transfer. Do drużyny prowadzonej przez Michała Gasparika dołączył Francuz Brandon Domingues.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Brandon Domingues nowym piłkarzem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze przed sezonem skompletował kadrę, gdy inni dopiero zaczynali planować wzmocnienia. Strategia przyniosła przeciętny efekt. W zasadzie „odpalił” jedynie transfer Jarosława Kubickiego, a do pozostałych graczy można mieć większe lub mniejsze zastrzeżenia. Trójkolorowi kontynuują jednak tę strategię i w zimowym okienku działają również szybko, próbując uprzedzić konkurencję.

We wtorek 14-krotni mistrzowie Polski zaprezentowali swój pierwszy nabytek. Do Górnika dołączył Brandon Domingues, który został wypożyczony z Realu Oviedo do końca sezonu z opcją wykupu. Francuz występuje na pozycji ofensywnego pomocnika. Może też grać na skrzydle oraz w ataku. O transferze na łamach goal.pl informował już wcześniej Piotr Koźmiński. Teraz nadeszło oficjalne potwierdzenie.

Górnik interesował się Francuzem już latem, ale wtedy zawodnik zdecydował się na transfer do La Liga. Tam jednak nie zdołał przebić się do pierwszego składu. W hiszpańskiej ekstraklasie nie rozegrał nawet minuty. Na swoim koncie ma jedynie występ w Pucharze Króla.

Wynik z pewnością nie jest imponujący, ale w Zabrzu pamiętają jego znakomitą grę na Węgrzech. Poprzedni sezon w Debreczynie miał niezwykle udany notując wtedy 31 spotkań, w których strzelił 12 goli i zaliczył 3 asysty.

Transfer Brandona Dominguesa to dopiero początek zimowych działań na rynku. Zabrzanie poważnie interesują się też defensorem Chojniczanki Chojnice Jakubem Golińskim. To 20-letni środkowy obrońca, z dużym potencjałem.

Zobacz również: Juventus planuje zimowe mercato. Lista nazwisk robi wrażenie