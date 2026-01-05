Górnik Zabrze planuje kolejny transfer. Pomocnik na testach medycznych

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Lukas Sadilek na testach medycznych w Górniku Zabrze

Górnik Zabrze jest rewelacją obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Michał Gasparik przejął stery drużyny przed rozpoczęciem kampanii, a rundę jesienną zakończył na drugiej pozycji w tabeli. Końcówka roku była jednak trudna dla Trójkolorowych, którzy nie wygrali żadnego z czterech ostatnich ligowych spotkań.

W zimowym oknie transferowym klub wzmocnił już skład Brandon Domingues. 25-letni Francuz został wypożyczony z Realu Oviedo i ma wnieść nową jakość do środka pola. Kolejnym transferem Górnika ma być Lukas Sadilek ze Sparty Praga. Jak informuje Weszło.com, 29-letni Czech przebywa w Zabrzu na testach medycznych i jest o krok od podpisania kontraktu.

Sadilek to trzykrotny reprezentant swojego kraju. W tym sezonie wystąpił w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Dla Sparty w sumie rozegrał 148 spotkań i zdobył dziewięć goli. Transfermarkt.de wycenia pomocnika na 1,3 mln euro.

Jeśli transfer dojdzie do skutku, Sadilek wzmocni środek pola zabrzańskiej drużyny, która walczy o mistrzostwo Polski. Górnik w pierwszym wiosennym meczu zagra z Piastem Gliwice na własnym terenie w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.