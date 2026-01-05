Zima w Górniku bez rewolucji? Gasparik mówił wprost

Górnik Zabrze zaczął przygotowania do drugiej części sezonu. Tymczasem o planach na zimowe okno transferowe wypowiedział się Michal Gasparik. Trener podsumował też rundę jesienną.

fot, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Michal Gasparik o planach transferowych

Górnik Zabrze jako wicelider PKO BP Ekstraklasy przystąpi do rundy wiosennej. W poniedziałek 5 stycznia śląska ekipa rozpoczęła przygotowania do kolejnej fazy rozgrywek. Swoimi przemyśleniami po rundzie jesiennej, a także planami na okno transferowe podzielił się szkoleniowiec 14-krotnych mistrzów Polski.

– Zimą zawsze tych transferów jest mniej. My jednak chcemy jeszcze wzmocnić zespół. Zobaczymy też, czy pojawią się oferty za naszych kluczowych zawodników, ale mam nadzieję, że uda się utrzymać skład w takim kształcie, w jakim jest teraz – powiedział Michal Gasparik w materiale wideo opublikowanym na kanale Czwarta Trybuna.

– Gdyby do każdej formacji przyszedł jeszcze jeden piłkarz, byłbym zadowolony. Jeden do obrony, jeden pomocnik i jeszcze napastnik. Wtedy moglibyśmy walczyć. Zobaczymy, o co – zaznaczył szkoleniowiec.

Trener ekipy z Zabrza wprost odniósł się również do swoich przemyśleń po rundzie jesiennej.

– Zawsze da się coś poprawić. Wiem, że taktycznie także mogę pewne rzeczy zrobić lepiej. Były błędy, choćby w tym, że nie trenowaliśmy na najlepszym boisku, a potem rozgrywaliśmy mecze na innym. Były też kontuzje, które wpłynęły na to, że nie mieliśmy najsilniejszej jedenastki. Niemniej wszystko da się poprawić. Naszym zadaniem jest znaleźć idealne pozycje dla zawodników oraz dobrze przygotować zespół taktycznie i fizycznie. Myślę, że pierwsze cztery kolejki pokażą, o co będziemy walczyć w tym sezonie – mówił Gasparik.

Zabrzanie do ligowego grania wrócą 31 stycznia. Zmierzą się wówczas, w roli gospodarza, z Piastem Gliwice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:45.