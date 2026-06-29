Zagłębie Sosnowiec sięga po sprawdzone rozwiązanie. Dawid Kudła po raz trzeci związał się z klubem, podpisując trzyletni kontrakt i wracając do zespołu po latach.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kudła

Dawid Kudła zawodnikiem Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec oficjalnie potwierdziło powrót Dawida Kudły. Doświadczony bramkarz podpisał z klubem trzyletnią umowę i po raz trzeci w karierze będzie reprezentował barwy sosnowieckiego zespołu. Informację przekazało biuro prasowe klubu.

34-letni golkiper urodzony w Rudzie Śląskiej należy do grona najbardziej doświadczonych bramkarzy występujących na krajowym rynku. Ogólnie w Ekstraklasie zanotował 110 spotkań, występując w Pogoni Szczecin, Zagłębiu Sosnowiec i GieKSie Katowice. Piłkarskie początki stawiał w MSPN Górnik Zabrze, a następnie rozwijał się na Cyprze w AS Dynamo Pervolion.

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Po raz pierwszy trafił do Sosnowca w sezonie 2012/2013. Później przeniósł się do Pogoni Szczecin, gdzie zadebiutował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Z kolei do Zagłębia wrócił w 2017 roku, a już rok później świętował z drużyną awans do elity. W kolejnych latach reprezentował również Górnika Zabrze i GKS Katowice, z którym także wywalczył promocję do Ekstraklasy.

Jak podkreśla biuro prasowe klubu, Kudła ma pomóc drużynie nie tylko na boisku, ale również w szatni. Sam zawodnik nie ukrywa, że jego celem jest udział w odbudowie klubu po spadku do III ligi.

– Zawsze miło wspominałem Zagłębie, nawet odchodząc z tego klubu utrzymywałem kontakty z ludźmi. Naprawdę spędziłem w Zagłębiu bardzo dobry okres. Były to dobre czasy dla Zagłębia i wracam z taką misją, żeby pomóc – nie oszukujmy się – odbudować Zagłębie. Pomóc w szatni, pomóc na boisku, bo taka rola moja na pewno będzie – powiedział Kudła.

Powrót doświadczonego bramkarza ma być jednym z elementów budowy zespołu. Jego celem będzie walka o szybki powrót na wyższy poziom rozgrywkowy.