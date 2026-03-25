Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Klub wycofuje się z ligi

GKS Jastrzębie z powodu kłopotów finansowych nie dokończy rywalizacji w Betclic 2. Lidze. Klub w oficjalnym oświadczeniu przekazał szczegółowe informacje w tej sprawie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: GKS Jastrzębie

GKS Jastrzębie wycofał się z rozgrywek

GKS Jastrzębie od dłuższego czasu zmierzał pewnym krokiem w kierunku Betclic 3. Ligi. W rozegranych 24 spotkaniach śląska ekipa wywalczyła tylko sześć punktów. Tym samym szanse Jastrzębian na utrzymanie można było traktować w kategorii cudu.

Tymczasem w środę, 25 marca, pojawiła się ważna wiadomość dotycząca przyszłości śląskiego klubu. Jest ona związana z problemami finansowymi GKS-u. Biuro prasowe klubu opublikowało oświadczenie.

„Zarząd K.S. GKS Jastrzębie S.A. z przykrością informuje, że w związku z trudną sytuacją klubu podjęto decyzję o wycofaniu drużyny seniorskiej z rozgrywek Betclic 2. Ligi w sezonie 2025/2026 oraz drużyny rezerw, występującej w V lidze, grupie śląskiej II” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Jastrzębia-Zdroju.

„Decyzja ta została podyktowana brakiem realnych perspektyw zapewnienia stabilnego finansowania działalności klubu, zarówno w bieżącym okresie, jak i w nadchodzących miesiącach. Kierując się odpowiedzialnością za przyszłość klubu, zarząd uznał, że dalsze uczestnictwo w rozgrywkach mogłoby skutkować powstawaniem kolejnych zobowiązań, których klub nie byłby w stanie regulować” – czytamy dalej.

W trakcie trwającej kampanii GKS ani razu nie wygrał. Zaliczył siedem remisów i 17 porażek. Po raz ostatni ekipa z Jastrzębia-Zdroju wywalczyła punkt w listopadzie minionego roku, remisując z ŁKS-em II Łódź (1:1). Fakt, że Jastrzębianie nie dokończą rozgrywek będzie skutkować tym, że rywale śląskiej ekipy otrzymają punkty w formie walkowera.