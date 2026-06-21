GKS Katowice blisko kolejnego transferu! Testy medyczne zaplanowane [NOWE INFORMACJE]

GKS Katowice bardzo sprawnie działa w tym okienku transferowym. Śląski klub przeprowadził już kilka transferów, a kolejny jest już bardzo blisko. Przedstawiamy szczegóły.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Bartlewicz i Wolski już zaklepani

GKS Katowice zajął piąte miejsce w ostatnim sezonie, co zaowocowało startem w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Zespół Rafała Góraka pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie i wiele wskazuje na to, że przyszłe sezony też mogą być dla klubu z Bukowej udane. Bo klub cały czas mocno idzie w górę.

GieKSa szybko porusza się również po letnim rynku transferowym. Najpierw pozyskała Szymona Bartlewicza, któremu skończył się kontrakt z Chrobrym Głogów, następnie sięgnęła po Bartosza Wolskiego z Motoru Lublin, a niedługo, o czym informowaliśmy, umowę powinien podpisać nowy bramkarz.

Pora na Hiszpana

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na tym jednak nie koniec. Z najnowszych informacji wynika, że coraz bliżej transferu do Katowic jest Pau Resta, czyli środkowy obrońca Korony Kielce. Jako pierwszy o takiej możliwości pisał kilka dni temu portal wKielcach.Info.

Teraz, jak słyszymy, sprawa jest już bardzo mocno zaawansowana. Można nawet rzec, że jest na ostatniej prostej. Jeśli na finiszu nie wydarzy się nic zaskakującego, to w przyszłym tygodniu Resta przejdzie w Katowicach testy medyczne i dołączy do drużyny.

Kontrakt Hiszpana z Koroną obowiązuje do lata 2027 roku, więc będzie to transfer gotówkowy.