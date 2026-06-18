GKS Katowice będzie miał nowego bramkarza. To duże zaskoczenie! [NASZ NEWS]

GKS Katowice kompletuje kadrę na nowy sezon i właśnie dokonuje kolejnego transferu. Z infornacji goal.pl wynika, że śląski klub sprowadza bramkarza.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GieKSa szykuje się na puchary

Świetna wiosna w wykonaniu drużyny Rafała Góraka sprawiła, że GKS Katowice zajął piąte miejsce w lidze i zagra w eliminacjach Ligi Konferencj UEFA. Działacze od początku okienka transferowego starają się szybko wzmocnić zespół i to im się udaje.

Najpierw, o czym informowaliśmy jako pierwsi, do Katowic trafił utalentowany pomocnik z Chrobrego Glogów. Potem donosiliśmy o przyjściu Bartosza Wolskiego z Motoru Lublin. A teraz według naszej wiedzy dokonuje się kolejny transfer.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W planach był Łubik, ale…

W związku z kontuzją Rafała Strączka GKS szukał bramkarza. Interesował się Marcelem Łubikiem, ale ostatecznie wykonał inny ruch. Z naszej wiedzy wynika, że nowym bramkarzem śląskiego klubu zostanie Gabriel Kobylak!

O przymiarkach GKS do tego gracza pisał na początku czerwca Tomasz Włodarczyk z meczyków, ale potem Kobylak uszkodził łąkotkę i wydawało się, że temat upadł.

Tu jednak spore zaskoczenie. Z naszej wiedzy wynika, że GieKSa wróciła do tego wariantu i, jak słyszymy, osiągnęła porozumienie z Legią Warszawa w kwestii jego transferu.

24-latek rozegrał w Ekstraklasie 47 spotkań, a do tego ma na koncie 50 występów w 1. lidze.