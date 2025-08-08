Garnacho dogadał się z angielskim gigantem, ale transfer daleko

Alejandro Garnacho może trafić do Chelsea podczas letniego okienka transferowego. Według "The Telegraph" Manchester United wycenił go na 50 milionów funtów, a The Blues nie oferują więcej niż 30 milionów funtów.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Chelsea negocjuje z Manchesterem United transfer Garancho

Alejandro Garnacho jest jednym z głównych celów Chelsea do wzmocnienia zespołu. Klub z Londynu prowadzi rozmowy z zawodnikiem Manchesteru United i – jak informuje „The Telegraph” – uzgodnienie warunków indywidualnych nie stanowi problemu. Sam zawodnik miał przekazać, że interesuje go wyłącznie przenosiny na Stamford Bridge.

Chelsea nie chce jednak płacić więcej niż 30 milionów funtów, co stanowi przeszkodę w negocjacjach. Manchester United jasno zakomunikował Garnacho, że transfer będzie możliwy tylko wtedy, gdy Chelsea spełni żądania finansowe i zapłaci pełne 50 milionów.

The Blues są bardzo aktywni na rynku. Latem zakontraktowali już Jorrela Hato, Liama Delapa, Joao Pedro i Jamiego Gittensa. Równolegle prowadzą rozmowy z RB Lipsk w sprawie Xaviego Simonsa. 22-letni pomocnik chce dołączyć do Chelsea, a porozumienie jest blisko. Garnacho mógłby być kolejnym ruchem ofensywnym przed powrotem klubu do Ligi Mistrzów.

Chelsea planuje mieć w kadrze aż ośmiu lub dziewięciu ofensywnych graczy gotowych do rotacji. Garnacho pasuje do koncepcji klubu. Jest młody, dynamiczny i ma doświadczenie w Premier League oraz europejskich pucharach. Argentyńczyk był łączony z Chelsea już w styczniu i zainteresowanie klubu z Londynu nie słabnie.

Według tych samych źródeł Chelsea jest pewna, że Garnacho odrzuci wszystkie inne oferty, w tym propozycje z Włoch. To może wpłynąć na postawę Manchesteru United, ale klub z Old Trafford nie zamierza odpuszczać finansowo.

