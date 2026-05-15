Everton zakończył pewien rozdział w historii klubu. The Toffees poinformowali, że po sezonie drużynę opuści Seamus Coleman. Irlandczyk przez 17 lat występował w tym zespole.

PressFocus Na zdjęciu: Seamus Coleman

Oficjalnie: Seamus Coleman opuści Everton!

Everton ma jeszcze o co grać w tym sezonie. Podopieczni Davida Moyesa wciąż mają matematyczne szanse na awans do Ligi Konferencji Europy. Tymczasem jeszcze przed końcem kampanii The Toffees przekazali swoim kibicom smutną informację. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowano o rozstaniu z Seamusem Colemanem.

Doświadczony Irlandczyk opuści Everton jako wolny agent, ponieważ wygasający kontrakt nie został przedłużony. Boczny defensor napisał kawał pięknej historii w tej drużynie. Występował bowiem przez 17 sezonów z roczną przerwą na wypożyczenie do Blackpool. Wychowanek Sligo Rovers napisał kawał pięknej historii w zespole The Toffees.

Bez wątpienia Seamusa Colemana można nazwać legendą Evertonu. Irlandczyk jest siódmym piłkarzem w rankingu zawodników z największą liczbą występów w koszulce The Toffees. 37-latek jednak nie sięgnął z drużyną po żadne trofeum, ale po latach nie będzie mu to wypominane.

Seamus Coleman rozegrał łącznie 433 spotkania w koszulce Evertonu. Były reprezentant Irlandii zdołał zgromadzić na swoim koncie 28 trafień, a także 29 asyst. Na ten moment nie znamy planów na przyszłość doświadczonego defensora.