AC Milan chce w letnim okienku pozyskać nowego napastnika. Rossoneri szukają na rynku odpowiednich zawodników. Jednym z kandydatów do transferu jest Vangelis Pavlidis z Benfiki Lizbona - informuje Ekrem Konur.

Vangelis Pavlidis wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan ma problemy na pozycji napastnika i w nadchodzącym letnim okienku transferowym chce wzmocnić tę pozycję. Rossoneri obserwują sporą liczbę zawodników. W tym gronie znajduje się m.in. Robert Lewandowski. Ekrem Konur poinformował, że mediolańczycy zwrócili teraz uwagę na innego snajpera. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Vangelis Pavlidis z Benfiki Lizbona.

Reprezentant Grecji jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Napastnik jest łączony również z przeprowadzką do Fenerbahce. AC Milan ma zatem poważnego rywala w walce o transfer. Notowania Rossonerich jednak stoją na ten moment wyżej, ale może się to zmienić, kiedy drużyna Massimiliano Allegriego nie zdoła zakwalifikować się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Problemy na pozycji napastnika trwają w AC Milanie bardzo długo. Massimiliano Allegri w zasadzie przez cały sezon gra bez nominalnej dziewiątki. Dotychczasowe transfery na tę pozycję okazały się kompletnym niewypałem. Fani Rossonerich dość ostrożnie podchodzą do Vaneglisa Pavlidisa. Na papierze przyjście Greka nie jest traktowane jako zażegnanie kłopotów.

Vangelis Pavlidis w obecnym sezonie rozegrał 52 spotkania w koszulce Benfiki Lizbona. Grek zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 30 trafień, a także zaliczył sześć asyst.