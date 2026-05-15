Liverpool wytypował następcę Alissona! To gwiazda Premier League

20:54, 15. maja 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: TEAMtalk

Liverpool po sezonie zapewne pożegna Alissona Beckera. The Reds wytypowali już następcę Brazylijczyka. Na ich radarze znalazł się Bart Verbruggen z Brighton & Hove Albion - informuje "TEAMtalk".

Alisson
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Alisson

Bart Verbruggen może wzmocnić Liverpool!

Liverpool rozgląda się za nowym bramkarzem. Coraz mniej wskazuje na to, że w drużynie zostanie Alisson Becker. Bramkarz zgodził się już na transfer do Juventusu. The Reds rozglądają się za następcą Brazylijczyka i znaleźli odpowiedniego kandydata w Premier League. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że w kręgu zainteresowań zespołu z Anfield Road znalazł się Bart Verbruggen z Brighton & Hove Albion.

Reprezentant Holandii od wielu tygodni znajduje się pod obserwacją Liverpoolu. The Reds w pełni nie ufają Giorgio Mamardaszwiliemu, który miał już sporo okazji do gry i nie zdołał wyróżnić się niczym specjalnym. Golkiper popularnych Mew jednak zapewnia ten spokój między słupkami. A właśnie tego oczekują The Reds od bramkarza.

Liverpool jednak nie jest jedynym zespołem, który chciałby mieć w swoich szeregach Barta Verbruggena. Holenderski bramkarz wzbudza również zainteresowanie Paris Saint-Germain. Brighton & Hove Albion robi się za małe dla golkipera. Zapowiada się zatem ekscytująca rywalizacja o transfer 23-latka.

Bart Verbruggen w trwającej kampanii rozegrał 36 spotkań między slupkami Brighton & Hove Albion. Holender zdołał 10-krotnie zakończyć mecz bez straconego gola.

