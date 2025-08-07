Chelsea wkrótce może pozyskać zawodnika Manchesteru United. The Blues rozpoczęli już rozmowy w sprawie transferu Alejandro Garnacho. Czerwone Diabły natomiast wyceniły Argentyńczyka na 50 milionów funtów - donosi "Standard Sport".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Alejandro Garnacho może wylądować w Chelsea

Chelsea w nadchodzącym sezonie zamierza grać o wielkie trofea. Już w minionej kampanii podopiecznym Enzo Mareski udało się sięgnąć po zwycięstwo w Lidze Konferencji Europy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a na Stamford Bridge są olbrzymie oczekiwania. W letnim okienku transferowym The Blues są niezwykle aktywnie i planują kolejne ruchy kadrowe.

Nie od dziś wiemy, że jednym z celów transferowych Chelsea jest sprowadzenie Alejandro Garnacho z Manchesteru United. Tymczasem najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje serwis „Standard Sport”. Otóż The Blues wykonali poważny krok. Rozpoczęli bowiem negocjacje w sprawie transferu reprezentanta Argentyny. Czerwone Diabły nie zamierzają utrudniać londyńczykom.

Alejandro Garnacho nie znajduje się w planach Manchesteru United. Wspomniane źródło zaznacza, że Czerwone Diabły wyceniły już argentyńskiego skrzydłowego. Koszt transferu 21-latka do Chelsea może wynieść zatem 50 milionów funtów. Czas pokaże, czy zawodnik zawita na Stamford Bridge.

W minionym sezonie Alejandro Garnacho rozegrał 58 spotkań w koszulce Manchesteru United. Ośmiokrotny reprezentant Argentyny może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 11 trafień, a także 10 asyst.