Ferran Torres porozumiał się z nowym klubem! Odejście z Barcelony blisko

Ferran Torres porozumiał się z zespołem PSG, z którym ma podpisać kontrakt do końca czerwca 2031 roku. Teraz Francuzi mają złożyć oficjalną ofertę Barcelonie. Informacje w tej sprawie przekazał Nicolo Schira.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres dogadany z PSG

Ferran Torres po odejściu Roberta Lewandowskiego z FC Barcelony przymierzany był do roli podstawowego napastnika Dumy Katalonii w nowym sezonie. Tymczasem może okazać się, że będzie zupełnie inaczej, ale nie ze względu na przyjście nowego gracza do zespołu Hansiego Flicka, a przez fakt, że to Hiszpan opuści szeregi klubu.

W ostatnim czasie w mediach pojawiło się wiele informacji łączących Torresa z transferem do PSG. Teraz wydaje się, że sprawa nabrała znaczącego przyśpieszenia. Według informacji, które przekazał Nicolo Schira, Ferran Torres i PSG osiągnęli porozumienia ws. podpisania kontraktu do końca czerwca 2031 roku. To oznacza, że klub z Paryża złoży teraz oficjalną ofertę Barcelonie. Ta ma oczekiwać za swojego gracza przynajmniej 50 milionów euro.

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Ferran Torres w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował trzy ostatnie podanie. W sumie na koncie 26-letniego reprezentanta Hiszpanii jest ponad 200 gier dla Dumy Katalonii. W tym czasie 65 razy trafiał do siatki rywali. W przeszłości napastnik grał także w barwach Manchesteru City. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro. Aktualna umowa z Barcą wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

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