Arsenić wskazał różnicę między Legią a Rakowem. To go zaskoczyło

Zoran Arsenić latem zamienił Raków Częstochowa na Legię Warszawa. W rozmowie z serwisem legia.net ujawnił, jaka jest największa różnica pomiędzy klubami. Okazuje się, że chodzi o młodych piłkarzy.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Zoran Arsenić

Legia ma zdecydowanie lepszą młodzież niż Raków

Zoran Arsenić po zakończeniu sezonu pożegnał się z Rakowem Częstochowa. Nie wyjechał jednak z Polski, ponieważ podpisał kontrakt z Legią Warszawa. Doświadczony stoper spędzi więc kolejny sezon w Ekstraklasie, gdzie gra od 2017 roku z krótką półroczną przerwą.

W rozmowie z serwisem legia.net został zapytany o to, co go zaskoczyło w Legii. Arsenić bez wątpliwości od razu wskazał na poziom młodych zawodników w akademii. Dodał, że w Rakowie przez pięć lat nie spotkał tylu dobrych młodych zawodników.

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– To chyba najbardziej mnie zaskoczyło po przyjściu do Legii. Poziom młodych zawodników jest naprawdę bardzo wysoki. W Rakowie przez pięć lat nie spotkałem aż tylu młodych piłkarzy prezentujących taką jakość na treningach – przyznał Zoran Arsenić w rozmowie z legia.net.

Arsenić ujawnił także kulisy transferu do Legii. Raków mógł go zatrzymać, ale nie aktywowali klauzuli przedłużenia kontraktu, która wygasła w styczniu. Wtedy pojawił się telefon z Warszawy i rozmowa z Markiem Papszunem. Decyzja nie była więc trudna.

– Stało się to po mojej kontuzji. Raków miał możliwość przedłużenia mojego kontraktu do końca stycznia, ale z niej nie skorzystał. Wtedy zaczęły pojawiać się rozmowy z różnymi klubami, w tym z Legią. Kiedy temat stał się konkretny i porozmawiałem z trenerem Markiem Papszunem, decyzja była dla mnie znacznie łatwiejsza. Wiedziałem, jaki jest jego sposób pracy i czego mogę się spodziewać – dodał.