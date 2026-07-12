Raków Częstochowa zainteresował się wychowankiem Celticu

Raków Częstochowa miał zainteresować się nowym piłkarzem. Z informacji, jakie udostępnił Pete O'Rourke wynika, że jest nim Mitchel Frame. To wychowanek szkockiego giganta, Celticu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Mitchel Frame na radarze Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa w poprzednim sezonie zajął dopiero 4. miejsce w PKO BP Ekstraklasie, ale i tak dało im to awans do europejskich pucharów. Sezon pod Jasną Górą kończył Dawid Kroczek, który był trzecim trenerem zespołu w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy. Dobra postawa na koniec rozgrywek sprawiła, że podpisał kontrakt na stałe i poprowadzi drużynę w nowym sezonie.

Przygotowując się do kampanii 2026/2027 Raków sfinalizował już pięć transferów. Na wzmocnienia nie wydali dużo, ponieważ tylko 1,5 mln euro. Za gotówkę dołączyli Adin Molnar (0,75 mln euro), Oliwier Kwiatkowski (0,4 mln euro) i Jakub Jendryka (0,4 mln euro). Ponadto do zespołu dołączył jeszcze Dieudonne Gaucho Debohi oraz Tarik Karić. Niewykluczone, że to nie koniec transferów.

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Z doniesień, które przekazał Pete O’Rourke wynika, że na liście życzeń Rakowa Częstochowa znalazł się Mitchel Frame. To 20-letni lewy obrońca ze Szkocji, który jest wychowankiem Celitcu. W dorosłym zespole zadebiutował, ale poprzestał na jednym występie. Częściej występował w rezerwach. Latem tamtego roku przeniósł się do Aberdeen, gdzie miał problem z regularną grą. Łącznie w poprzednim sezonie wystąpił tylko w 15 spotkaniach, w których strzelił jednego gola.

Kontrakt młodzieżowego reprezentanta Szkocji wygasa dopiero w połowie 2029 roku. Frame musiałby zostać sprowadzony za gotówkę, ale dziennikarz nie ujawnił szczegółów potencjalnej oferty. Niewykluczone, że w grę może wejść także wypożyczenie.

Oprócz Rakowa zainteresowanie młodym obrońcą wykazuje także BK Hacken, czyli 3. drużyna obecnego sezonu ligi szwedzkiej.