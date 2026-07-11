Gwiazda Barcelony chce odejść do PSG! Sensacyjny transfer

07:47, 11. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Sky Sport Italia

Ferran Torres po mistrzostwach świata chce zamienić Barcelonę na Paris Saint-Germain. Gwiazdor miał wyrazić zgodę na sensacyjny transfer - ujawnia Sky Sport Italia. Hiszpana w drużynie bardzo chce Luis Enrique.

Piłkarze Barcelony
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Torres zgadza się na transfer do PSG

Ferran Torres miał być beneficjentem odejścia Roberta Lewandowskiego, natomiast wygląda na to, że on również rozstanie się z Barceloną. Klub sprowadził już Anthony’ego Gordona i dopina transfer Karima Adeyemiego, a przy tym wszystkim nie zapomina o Julianie Alvarezie, który pozostaje głównym celem na letnie okienko. Przebudowa ofensywy trwa – Hiszpan dostrzega, że na Camp Nou nie ma dla niego miejsca.

Do tej pory wydawało się, że Torres zostanie w klubie i będzie dalej walczył o względy Hansiego Flicka. Pojawiły się jednak doniesienia, że Barcelona byłaby skłonna go sprzedać, jeśli pojawi się dobra oferta. Między stronami brakuje porozumienia w kwestii przedłużenia umowy, która wygasa już w 2027 roku. Otoczenie zawodnika oczekuje podwyżki, ale dla klubu przedstawiane argumenty nie są przekonujące. Aby nie stracić go za darmo, w grę wchodzi sprzedaż jeszcze w tym okienku.

Sensacyjne informacje przekazuje Sky Sport Italia. Po Torresa zgłasza się Paris Saint-Germain, a przede wszystkim Luis Enrique, który bardzo chce go w drużynie. Hiszpan miałby zastąpić Goncalo Ramosa, wytransferowanego do Milanu.

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Napastnik reprezentacji Hiszpanii miał już dać zielone światło. Zależy mu na przenosinach do stolicy Francji, choć do walki ma się jeszcze włączyć Atletico Madryt. W obliczu wygasającej w przyszłym roku umowy kwota za transfer Torresa może wynieść około 30 milionów euro.

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