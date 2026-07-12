„Nie wygląda jak polski piłkarz”. Oto wygrany przygotowań Legii Warszawa

Legia Warszawa jest na finiszu przygotowań do nowego sezonu. Zdaniem Łukasza Olkowicza wygranym obozu ma być Jakub Żewłakow. Na kanale Meczyki.pl dziennikarz zachwycał się młodym graczem.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Jakub Żewłakow wygranym przygotowań Legii Warszawa

Legia Warszawa ma za sobą obóz przygotowawczy w Niemczech. Z racji ograniczonych możliwości finansowych swoje szanse w trakcie sezonu mogą dostać młodzi piłkarze. Na obozie był obecny m.in. Samuel Kovacik, o którym pozytywnie wypowiadał się Marek Papszun. Dobre wrażenie pozostawił po sobie także Jakub Żewłakow. O młodym skrzydłowym mówili dziennikarze na kanale Meczyki.pl.

Zdaniem Łukasza Olkowicza 19-latek ani trochę nie przypomina polskiego piłkarza. Mówi o nim jako o piłkarzu ponadprzeciętnym pod względem umiejętności. Jest przekonany, że pomocnik powinien grać regularnie w trakcie sezonu ligowego.

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– Jestem team Kuba Żewłakow. On musi grać. To zawodnik ponadprzeciętny, jeśli chodzi o umiejętności. On nie wygląda jak polski piłkarz. Piłka mu nie przeszkadza – mówił Łukasz Olkowicz na kanale Meczyki.pl.

Żewłakow w dorosłym zespole Legii zadebiutował w sezonie 2024/2025. Zagrał wtedy tylko jedno spotkanie w el. Ligi Konferencji. Na stałe włączono go do pierwszego składu w poprzedniej kampanii. Wystąpił w 14 meczach i zaliczył jedną asystę.

Legia rozpocznie sezon za mniej niż dwa tygodnie. W piątek (24 lipca) zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Szczecin w 1. kolejce Ekstraklasy. Wcześniej czekają ich jeszcze trzy sparingi. Zagrają z Radomiakiem Radom, Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Arisem Limmasol.