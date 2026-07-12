Man City chce wielki talent Realu Madryt. Był ulubieńcem Arbeloi

Manchester City zainteresował się młodą gwiazdą Realu Madryt. Z doniesień Fichajes wynika, że w grę wchodzi transfer Thiago Pitarcha. Pomocnik był ulubieńcem Alvaro Arbeloi w minionym sezonie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Pitarch rozchwytywany. Man City zabiega o talent Realu Madryt

Manchester City podobnie jak Real Madryt zmienił trenera po zakończeniu poprzedniego sezonu. Różnica polegała na tym, że Obywatele zrobili to, ponieważ Pep Guardiola sam zdecydował się opuścić stanowisko szkoleniowca. Z kolei Królewscy zwolnili Arbeloę ze względu na brak sukcesów. W obu klubach rozpoczął się nowy rozdział. Niewykluczone, że niebawem dojdzie do głośnego transferu między nimi.

Z doniesień Fichajes wynika, że Manchester City zainteresował się jednym z największych talentów La Fabrica. Thiago Pitarch, ponieważ o nim mowa może wylądować w Premier League. Wychowanek Los Blancos w poprzednim sezonie otrzymał dużo szans od Alvaro Arbeloi. Jego występy zostały docenione na Etihad Stadium. Anglicy są gotowi złożyć oficjalną ofertę za 18-letniego pomocnika.

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Mówi się, że wicemistrzowie Anglii mogą zapłacić ok. 20 milionów euro. Tyle mniej więcej wynosi wartość piłkarza. Natomiast otoczenie Realu Madryt nie chce rozstawać się z młodym zawodnikiem. Uważają go za przyszłość klubu i chcą, aby rozwijał się dalej. Młodzi piłkarze mają to do siebie, że nawet jeśli dysponują dużym potencjałem, często okazują się niewypałami. Zarobek rzędu 20 mln euro za 18-latka byłby z pewnością bardzo dobry z punktu widzenia finansowego. Natomiast jeśli Pitarch rozwinie się do piłkarza klasy światowej, może stać się wyrzutem sumienia Los Blancos w przyszłości. Trudno przewidzieć, co postanowi ostatecznie klub z Madrytu.

Pitarch zadebiutował w Realu Madryt w sezonie 2025/2026. Łącznie zagrał w 16 meczach, w których 2 razy asystował.