Barcelona wyceniła transfer Torresa. Tyle musi zapłacić PSG

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

PSG walczy o Torresa. Barcelona wyceniła gwiazdę

Ferran Torres może tego lata sensacyjnie opuścić Barcelonę. Jego umowa wygasa w przyszłym roku, a rozmowy na temat przedłużenia nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Na transfer Hiszpana poluje Atletico Madryt, które liczy, że za kilka miesięcy będzie dostępny jako wolny zawodnik. Blaugrana nie chce do tego dopuścić.

Jeśli Torres nie zaakceptuje warunków klubu, jeszcze w tym okienku zmieni otoczenie. Barcelona nie wyobraża sobie, aby miała stracić go za darmo, dlatego jest gotowa go sprzedać. Do gry wchodzi Paris Saint-Germain, które widzi w nim następcę Goncalo Ramosa. Zwolennikiem tego transferu jest przede wszystkim Luis Enrique, zaangażowany w temat jego przeprowadzki na Parc des Princes.

Torres wie, że paryżanie chcą go u siebie i dał „zielone światło” swoim agentom. Jest zainteresowany dołączeniem do ekipy Enrique, mimo swojej miłości do Barcelony. „Sport” ujawnia oczekiwania finansowe giganta z Camp Nou – mimo wygasającej w 2027 roku umowy, chce zarobić na jego sprzedaży 50 milionów euro. PSG jest w tym momencie gotowe zapłacić 45 milionów euro, a w tę kwotę wchodzi podstawa oraz bonusy.

Kluby będą oczywiście jeszcze negocjować warunki transferu. Torresowi w tym momencie bliżej do przeprowadzki do Paryża, z czego niezadowolone może być Atletico Madryt.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie