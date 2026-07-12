Luka Modrić będzie grać w tym klubie w przyszłym sezonie

Luka Modrić w przyszłym sezonie nadal ma reprezentować barwy AC Milanu. Wkrótce mają rozpocząć się szczegółowe rozmowy na temat kontraktu, który wygasł dwa tygodnie temu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "La Gazzetta dello Sport".

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Modrić zostanie w gigancie na kolejny sezon

Luka Modrić to bez dwóch zdań jeden z najlepszych piłkarzy ostatnich dwóch dekad. Pomocnik, który przez lata reprezentował barwy Realu Madryt zapisał się w historii futbolu jako genialny wręcz rozgrywający, który swoimi podaniami oraz przeglądem pola opanował tę pozycję na lata. Trudno się więc dziwić, że nadal, mimo już 40 lat na karku – a we wrześniu 41 – jest piłkarzem znaczącym dla swojego zespołu.

Poprzedni sezon Modrić spędził w AC Milanie, ale jego kontrakt wraz z końcem czerwca wygasł. Władze klubu są jednak bardzo zadowolone z jego usług i chcą kontynuować współpracę. Według informacji przekazanych przez serwis „La Gazzetta dello Sport”, Luka Modrić w nowym sezonie będzie nadal graczem Milanu. Chce go przede wszystkim Ruben Amorim, a więc nowy trener zespołu z północy Włoch.

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Luka Modrić w sumie w poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Do AC Milanu przeniósł się on po odejściu z Realu Madryt. Na swoim koncie 40-letni Chorwat ma wszystkie najważniejsze trofea, w tym Złotą Piłkę oraz aż sześć zwycięstw w Lidze Mistrzów. Z reprezentacją swojego kraju, dla której rozegrał 202 mecze, sięgnął po brązowy medal Mistrzostw Świata 2022.

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