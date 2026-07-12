Widzew Łódź ściągnął piłkarza z La Liga. W transferze pomógł Alvarez

09:39, 12. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  widzew.com

Widzew Łódź kilka dni temu ogłosił transfer Mario Garcii. W rozmowie z klubowymi mediami przyznał, że przed zmianą klubu rozmawiał z Franem Alvarezem, który opowiedział mu o łódzkim zespole.

Fran Alvarez
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SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Fran Alvarez

Fran Alvarez odegrał ważną rolę w transferze Widzewa Łódź

Widzew Łódź przeprowadził dwa transfer przed startem sezonu 2026/2027. Pierwszym ruchem Czerwonej Armii było ściągnięcie Karola Świderskiego. Reprezentant Polski opuścił Panathinaikos za kwotę ok. miliona euro. Drugie wzmocnienie przyszło prosto z La Liga, ponieważ kontrakt z klubem podpisał Mario Garcia. Hiszpan dopiero co awansował do elity z Racingem Santander.

Zanim zdecydował się na grę w Polsce, rozmawiał ze swoim rodakiem o tym, jak wygląda funkcjonowanie w klubie oraz treningi. Ujawnił, że po rozmowie z Franem Alvarezem był bardzo zadowolony. Zdradził również, że jego piłkarskim idolem był Marcelo z Realu Madryt.

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Rozmawiałem z Franem około tygodnia temu, aby dowiedzieć się trochę o treningach, codziennym funkcjonowaniu i szczerze mówiąc jestem bardzo zadowolony. Gram na dwóch pozycjach. W obronie pięcioosobowej mogę przedostać się głębiej w pole przeciwnika, ale lubię też grać w czteroosobowej linii obrony, zaskakiwać na skrzydle i włączać się do ataku. Moim piłkarskim idolem był Marcelo z Realu Madryt – powiedział Mario Garcia, cytowany przez klubowe media.

Co ciekawe, w niedzielę 12 lipca Widzew Łódź miał zmierzyć się z Brinje Grosuplje w meczu testowym. W sobotę do klubu trafiło jednak pismo od niedoszłego rywala, który poinformował, że nie będzie w stanie wystawić składu na sparingowe starcie.

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