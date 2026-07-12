Mbappe namawia go na transfer do Realu! Gwiazda Bayernu żąda pilnego spotkania

Michael Olise poprosił władze Bayernu Monachium o spotkanie po mundialu. Piłkarz chce dołączyć do Realu Madryt, a na transfer namawia go Kylian Mbappe. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Debate".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Olise marzy o grze w Realu Madryt, Mbappe namawia na transfer

Michael Olise imponują swoją grą nie tylko podczas trwających Mistrzostw Świata 2026, ale i w klubie. W barwach Bayernu Monachium zanotował on tak imponujący sezon, że Real Madryt od jakiegoś czasu poważnie rozważa jego sprowadzenie. Królewscy bardzo chcieliby Francuza u siebie, ale tak samo mocno niemiecki klub nie chce go oddać. Niemniej okazuje się, że kluczowa może być decyzja samego zawodnika.

Według informacji, które przekazał serwis „El Debate”, Michael Olise poprosił władze Bayernu Monachium o spotkanie po zakończeniu mundialu. Ma na nim omówić kwestię transferu do Realu Madryt, na którym bardzo mu zależy. Co więcej, do podjęcia twardej deklaracji odejścia namawia go Kylian Mbappe, z którym mógłby stworzyć galaktyczny atak w zespole Królewskich. Sam piłkarz poważnie rozważać ma taką decyzję.

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Michael Olise ma za sobą znakomity, wręcz wybitny sezon, w trakcie którego wystąpił w 52 spotkaniach. Francuz zdobył 22 bramki i imponował jako kreator gry ofensywnej Die Roten notując aż 31 asyst. Takie statystyki sprawiają, że coraz częściej wymienia się go w gronie kandydatów do zdobycia Złotej Piłki, szczególnie po dobrych występach na MŚ 2026. Według serwisu „Transfermarkt” wartość 24-letniego skrzydłowego wynosi obecnie 150 milionów euro.

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