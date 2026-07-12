Flick skontaktował się z Alvarezem. Przekazał specjalną wiadomość

Barcelona nadal chce pozyskać Juliana Alvareza. Z gwiazdorem Atletico Madryt skontaktować miał się już Hansi Flick, który przekazał mu wiadomość, że klub będzie walczyć do końca o jego pozyskanie. Informacje w tej sprawie przekazał Pedro Morata z dziennika "Marca".

German Vidal Ponce / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick napisał wiadomość do Juliana Alvareza o jasnej treści

Barcelona już od kilku miesięcy stara się sprowadzić do swojego zespołu Juliana Alvareza. Gwiazdor Atletico Madryt, choć sam jest chętny na transfer, nie ma jednak zgody swojego obecnego klubu na odejście. Obecnie nikt nie wie, jak dalej potoczy się sytuacja, bowiem drużyna ze stolicy oczekuje za Argentyńczyka nawet 130 milionów euro, a to najpewniej zbyt dużo dla Dumy Katalonii.

Nadal utrzymywane są jednak negocjacje i bliskie kontakty obu stron, w tym także z piłkarzem. Jak się bowiem okazuje, otrzymał on specjalną wiadomość z Barcelony. Według informacji, które przekazał Pedro Morata z dziennika „Marca”, Hansi Flick skontaktował się z Alvarezem ws. transferu. Szkoleniowiec Dumy Katalonii miał wysłać wiadomość o takiej treści: – Ufaj nam. Będziemy tam walczyć o twoje transfer do końca, na ile zdołamy.

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W minionym sezonie Julian Alvarez rozegrał 49 spotkań, w których strzelił 20 bramek i dołożył dziewięć asyst. Od momentu dołączenia do Atletico Madryt Argentyńczyk wystąpił łącznie w 106 meczach, zdobywając 50 goli. Reprezentant Argentyny przed przenosinami do Hiszpanii był zawodnikiem Manchesteru City. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 26-letniego napastnika wynosi obecnie 100 milionów euro. Mimo to podczas trwającego mundialu nie prezentuje najwyższej formy i jego występy pozostawiają sporo do życzenia.

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