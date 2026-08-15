Manchester United - AC Milan to hitowe spotkanie towarzyskie, które odbyło się we Wrocławiu. Kibice zgromadzeni na Tarczyński Arena obejrzeli aż sześć trafień.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Manchester United - AC Milan

Manchester United – AC Milan: dwie bramki do przerwy we Wrocławiu

Dla obu zespołów to ostatni mecz przed startem sezonu. Manchester United rozpocznie rozgrywki ligowe 22 sierpnia pojedynkiem z Hull City w 1. kolejce Premier League, natomiast AC Milan 23 sierpnia zmierzy się z Torino na otwarcie rywalizacji w Serie A.

Już w 2. minucie zmagań na Tarczyński Arena Harry Maguire zamknął dośrodkowanie Bruno Fernandesa i pokonał Lorenzo Torrianiego. Rossoneri wyrównali w 37. minucie – Samuel Chukwueze skorzystał z podania Goncalo Ramosa. A jeszcze przed przerwą Torriani zastopował rzut karny wykonywany przez Fernandesa.

Tuż po zmianie stron Manchester wrócił na prowadzenie za spraw gola Patricka Dorgu. Zaledwie siedem minut później Chukwueze do gola dorzucił asystę – do remisu doprowadził Alphadjo Cisse.

W 68. minucie to Goncalo Ramos wpisał się na listę strzelców – w tej akcji dogrywał mu Chukwueze. Po czterech minutach od trafienia Portugalczyka Milan prowadził już 4:2. Ramos asystował, Ruben Loftus-Cheek zaskoczył Senne Lammensa.

Podopieczni Rubena Amorima utrzymali korzystny wynik do ostatniego gwizdka i pokonali Manchester United 4:2 w niezwykle emocjonującym pojedynku na Tarczyński Arena we Wrocławiu.