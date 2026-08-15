Juventus wraca po Martineza. Nagły zwrot stworzył szansę

Juventus może ponownie ruszyć po Emiliano Martineza po niespodziewanym zwrocie w sprawie Ziona Suzukiego. Aston Villa rozpoczęła rozmowy ws. Japończyku, co może otworzyć byłemu mistrzowi świata drogę do Turynu.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Aston Villa może pomóc Juventusowi

Juventus otrzymał nową szansę na sprowadzenie Emiliano Martineza. Wszystko jest efektem komplikacji przy transferze Ziona Suzukiego z Parmy do Paris Saint Germain. Francuski klub był już na etapie planowania badań medycznych bramkarza.

Sytuacja zmieniła się po żądaniu dodatkowej prowizji przez przedstawicieli Japończyka. Według Fabrice’a Hawkinsa nie była ona częścią wcześniejszych ustaleń. PSG miało zareagować zdecydowanie i wycofać się z całej operacji. Francuzi nie zamierzają wracać do negocjacji.

Na taki rozwój wydarzeń błyskawicznie zareagowała Aston Villa. Fabrizio Romano poinformował o rozpoczęciu rozmów z Parmą oraz otoczeniem Suzukiego. Angielski klub rozmawia o transferze za około 35 milionów euro wraz z bonusami.

Ewentualne przenosiny Japończyka do Birmingham mogą mieć bezpośrednie znaczenie dla Juventusu. Pierwotnym celem Starej Damy był Martinez. Aston Villa nie chciała jednak pozwolić Argentyńczykowi na odejście bez wcześniejszego znalezienia odpowiedniego następcy.

Klub oczekiwał również za Martineza przynajmniej 10 milionów euro. Transfer Suzukiego mógłby więc usunąć jedną z najważniejszych przeszkód w negocjacjach. Juventus dostałby wówczas szansę na powrót do rozmów w sprawie reprezentanta Argentyny. Sytuacja zależy jednak przede wszystkim od powodzenia negocjacji Aston Villi z Parmą oraz Suzukim.