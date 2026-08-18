FC Barcelona wygrała wyścig z Realem Madryt. Wielki transfer stał się faktem

19:19, 18. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / FCBarcelona.com

FC Barcelona dopięła jeden z najgłośniejszych transferów lata. Rodri opuszcza Manchester City i przenosi się do ekipy z Camp Nou, gdzie podpisał kontrakt obowiązujący do 2030 roku.

Hansi Flick
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona ogłosiła hitowy transfer. Rodri zagra na Camp Nou

FC Barcelona oficjalnie potwierdziła pozyskanie Rodriego z Manchesteru City. Reprezentant Hiszpanii był jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku, a jego transfer oznacza również zwycięstwo mistrza La Liga nad Realem Madryt.

Według medialnych wieści, Barcelona zapłaci za 30-letniego pomocnika 60 milionów euro kwoty podstawowej. W umowie mają się znaleźć również bonusy, które mogą zwiększyć wartość całej operacji o kolejne 16 milionów euro.

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Rodri związał się z nowym klubem czteroletnim kontraktem, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2030 roku. Tym samym dla Barcelony jest to ruch o ogromnym znaczeniu sportowym. Hiszpan ma wnieść do drugiej linii doświadczenie, jakość oraz charakter potrzebne do walki o najwyższe cele.

Transfer ma również dodatkowy wymiar. Barcelona wyprzedziła w wyścigu o zawodnika Real Madryt, co tylko podkręca temperaturę wokół hitowej transakcji. Przenosiny Rodriego do ekipy z Camp Nou mogą zatem mieć znaczenie nie tylko dla układu sił w Hiszpanii, ale również całej europejskiej czołówki.

Dla samego zawodnika jest to natomiast początek nowego rozdziału po latach spędzonych w Manchesterze City. Hiszpan żegna się z Premier League i wraca do ojczyzny, aby rozpocząć kolejną ważną część swojej kariery.

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