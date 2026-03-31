Real planuje letnie transfery. Trzech piłkarzy wróci do Madrytu

Endrick, Nico Paz oraz Victor Munoz podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego wrócą do Realu Madryt. Młodzi zawodnicy wezmą udział w okresie przygotowawczym pod okiem Alvaro Arbeloi - donosi stacja radiowa Cadena SER.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Mimo że sezon 2025/2026 nie dobiegł jeszcze końca, Real Madryt już myśli o kolejnej kampanii. Włodarze stołecznego klubu planują ruchy kadrowe, których dokonają podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Jak podaje we wtorkowy poranek rozgłośnia radiowa „Cadena SER”, wówczas na Estadio Santiago Bernabeu powróci trzech bardzo utalentowanych piłkarzy, którzy w ostatnim czasie zbierali doświadczenie poza klubem.

Według wspomnianego źródła koszulkę ekipy Królewskich ponownie założą Endrick, Nico Paz oraz Victor Munoz. 19-letni brazylijski napastnik obecnie przebywa na wypożyczeniu w Olympique’u Lyon, ale francuski klub nie może liczyć na jego wykup.

Z kolei 21-letni argentyński pomocnik oraz 22-letni hiszpański skrzydłowy zostaną odkupieni odpowiednio od Como 1907 i Osasuny Pampeluna. Real Madryt zapewnił sobie taką możliwość w przypadku obu zawodników za około 10 milionów euro.

Endrick, Paz oraz Munoz wezmą udział w okresie przygotowawczym pod okiem Alvaro Arbeloi, a następnie zapadnie decyzja, czy są oni gotowi na najwyższy poziom i wpisują się w koncepcję 43-letniego szkoleniowca. Jeśli nie, mogą ponownie trafić na wypożyczenie lub zostać definitywnie sprzedani z zyskiem. Wiele będzie więc zależało od tego, jak młodzi piłkarze zaprezentują się podczas obozu przed sezonem 2026/2027.