Węgry – Ukraina: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (25.09.2026)

Węgry – Ukraina: gdzie oglądać?
Reprezentacja Węgier i reprezentacja Ukrainy wracają do rywalizacji o stawkę. Latem mieli trochę wolnego, ponieważ obie drużyny nie awansowały na Mistrzostwa Świata. W zamian rozegrali po dwa sparingi. Nasi wschodni sąsiedzi rywalizowali m.in. z Polską, wygrywając (2:0). Natomiast przegrali z Danią (0:2). Dla porównania Węgrzy pokonali zarówno Finlandię (2:1), jak i również Kazachstan (3:1).
W grupie B2 Ligi Narodów oprócz reprezentacji Węgier i Ukrainy o awans do elity powalczy Irlandia Północna i Gruzja. Nie ma co ukrywać, że podopieczni Marco Rossiego i Andrei Maldery będą faworytami do walki o zajęcie 1. miejsca w grupie.
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Węgry – Ukraina: transmisja TV
Mecz Węgry – Ukraina zaplanowano na piątek, 25 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45. Transmisja na żywo zostanie udostępniona w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 2.
Węgry – Ukraina: transmisja online
Mecz Węgry – Ukraina, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.
Transmisja na żywo meczu Węgry – Ukraina będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go.
Mecz Węgry – Ukraina zostanie rozegrany w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 20:45.
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