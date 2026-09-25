Polska – Bośnia i Hercegowina: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (25.09.2026)

Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodów odbędzie się w piątek, 25 września 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Polska – Bośnia i Hercegowina: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski rozpoczyna rywalizację w nowej edycji Ligi Narodów od domowego spotkania z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni występią tym razem w dywizji B, a ich rywalami w grupie będą również Szwecja oraz Rumunia. Celem zespołu Jana Urbana będzie walka o powrót do najwyższej dywizji rozgrywek.

Polacy mają dobre wspomnienia z ostatnich spotkań z Bośnią i Hercegowiną. Obie reprezentacje mierzyły się w Lidze Narodów w 2020 roku i wówczas dwukrotnie górą byli Biało-czerwoni. Najpierw zwyciężyli na wyjeździe 2:1, a następnie wygrali we Wrocławiu 3:0. Piątkowe spotkanie będzie pierwszym meczem obu drużyn w tegorocznej edycji rozgrywek.

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Polska – Bośnia i Hercegowina: transmisja TV

Mecz Polska – Bośnia i Hercegowina będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisję spotkania przeprowadzą TVP 1 oraz TVP Sport. Komentarz zapewnią Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. TVP Sport rozpocznie transmisję przedmeczową już o godzinie 19:00, natomiast na antenie TVP 1 studio rozpocznie się o 20:20

Polska – Bośnia i Hercegowina: transmisja online

Spotkanie reprezentacji Polski będzie można również obejrzeć w internecie. Transmisja online zostanie udostępniona na stronie TVPSPORT.PL, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport i na urządzeniach Smart TV. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:45.

Gdzie oglądać mecz Polska – Bośnia i Hercegowina? Transmisja meczu Polska – Bośnia i Hercegowina będzie dostępna w TV na antenach TVP 1 i TVP Sport oraz w internecie dzięki aplikacji TVP Sport i stronie internetowej TVPSport.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Polska – Bośnia i Hercegowina? Mecz Polska – Bośnia i Hercegowina odbędzie się w piątek, 25 września 2026 roku. Początek spotkania pierwszej kolejki Ligi Narodów UEFA zaplanowano na godzinę 20:45. Rywalizacja zostanie rozegrana na PGE Narodowym w Warszawie.

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