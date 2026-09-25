Włochy – Belgia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (25.09.2026)

Reprezentacja Włoch zaczyna nowy rozdział pod wodzą starego trenera. Roberto Mancini w drugim debiucie zmierzy się z Belgią. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Włochy - Belgia.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Włochy – Belgia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Włoch podobnie jak reprezentacja Belgii zmieniła selekcjonera. Od niedawna za wyniki obu drużyn odpowiadają kolejno Roberto Mancini i Mark van Bommel. To drugi tak mecz w Lidze Narodów, gdzie zobaczymy starcie debiutujących trenerów. Wcześniej doszło do rywalizacji Kloppa z Xavim w meczu Niemcy – Holandia. Faworytem spotkania według bukmacherów będzie Squadra Azzurra.

Warto mieć na uwadze, że Włosi nie grali na mundialu. W czerwcu zagrali dwa sparingi, w których odnieśli dwa zwycięstwa, choć kadra była wręcz młodzieżowa. Z kolei Belgia podczas ostatnich Mistrzostw Świata dotarła do ćwierćfinału, gdzie odpadła z Hiszpanią.

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Włochy – Belgia: transmisja TV

Mecz Włochy – Belgia rozpocznie się w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 3.

Włochy – Belgia: transmisja online

Mecz ten, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Włochy – Belgia? Transmisja meczu Włochy – Belgia będzie dostępna w TV na kanale Polsat Sport oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Włochy – Belgia? Mecz zostanie rozegrany w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 20:45 na Stadio Olimpico w Rzymie.

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