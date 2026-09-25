Jan Urban zdecydował. Taki skład Polski na mecz z Bośnią

19:38, 25. września 2026 20:20, 25. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / UEFA

Reprezentacja Polski rozpoczyna Ligę Narodów od spotkania z Bośnią i Hercegowiną. Jan Urban zdecydował już, kto wybiegnie od pierwszej minuty na PGE Narodowym.

Marcin Bułka
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fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Znamy skład Polski na Bośnię i Hercegowinę

Reprezentacja Polski wraca do rywalizacji o punkty. Biało-czerwoni w pierwszej kolejce fazy zasadniczej Ligi Narodów podejmą na PGE Narodowym Bośnię i Hercegowinę. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45, a dla Jana Urbana będzie to kolejny sprawdzian budowanego przez niego zespołu.

Selekcjoner musiał zmierzyć się także z problemami kadrowymi. Z powodu urazów nie mogą wystąpić Kamil Grabara oraz Bartłomiej Drągowski. Ten drugi opuścił zgrupowanie reprezentacji, a w jego miejsce dowołany został Sławomir Abramowicz.

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W kadrze meczowej zabrakło natomiast Wojciecha Mońki i Norberta Wojtuszka. Obaj znaleźli się wśród 25 zawodników powołanych na zgrupowanie, ale na piątkowe spotkanie na PGE Narodowym można było zgłosić 23 piłkarzy. Mońka wciąż czeka zatem na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski.

Urban zdecydował się na ustawienie z trzema środkowymi obrońcami. W bramce stanie Marcin Bułka, a przed nim pojawią się Kacper Potulski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Na wahadłach zagrają Matty Cash oraz Michał Skóraś. W środku pola zobaczymy Bartosza Slisza i Piotra Zielińskiego, natomiast za ofensywę odpowiadać będą Jakub Kamiński, Sebastian Szymański oraz Robert Lewandowski.

Skład reprezentacji Polski nba mecz z Bośnią i Hercegowiną:

Polska (3-4-2-1): Marcin Bułka – Kacper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś – Jakub Kamiński, Sebastian Szymański, Robert Lewandowski.

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