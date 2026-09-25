Turcja – Francja: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (25.09.2026)

Turcja będzie pierwszym rywalem reprezentacji Francji pod wodzą Zinedine'a Zidane'a. Spotkanie odbędzie się w piątek, 25 września 2026 roku. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Turcja - Francja.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Turcja – Francja: gdzie oglądać?

Reprezentacja Turcji ma za sobą nieudany mundial, na którym odpadli już w fazie grupowej. Mimo to nie zmienili selekcjonera i zdecydowali się dać kredyt zaufanie Vincenzo Montelli. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku reprezentacji Francji, która zajęła 4. miejsce, ale zmieniła trenera.

W roli selekcjonera zadebiutuje Zinedine Zidane, czyli były szkoleniowiec Realu Madryt. Trójkolorowi będą zdecydowanym faworytem tego spotkania. Na boisku znajdą się tacy piłkarze jak Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i Michael Olise. Siła rażenia w ofensywie jest wręcz niesamowita.

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Turcja – Francja: transmisja TV

Mecz Turcja – Francja odbędzie się w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja zostanie pokazana w telewizji na kanale Polsat Sport 2.

Turcja – Francja: transmisja online

Mecz ten, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Turcja – Francja? Transmisja meczu Turcja – Francja będzie dostępna w TV na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Turcja – Francja? Mecz Turcja – Francja odbędzie się w piątek, 25 września 2026 roku o godzinie 20:45.

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