Endrick może odejść z Realu Madryt. Giganci Serie A już czekają

Endrick ponownie znalazł się na celowniku włoskich gigantów. Jak podaje portal internetowy Ge.globo.com, AC Milan i AS Roma rozważają wypożyczenie Brazylijczyka z Realu Madryt.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick znalazł się w centrum uwagi

Endrick może w styczniu stanąć przed kolejną szansą na zmianę otoczenia. Młody napastnik Realu Madryt wzbudza zainteresowanie wśród klubu z Serie A, a jego sytuację monitorują AC Milan oraz AS Roma. Oba kluby miałyby być zainteresowane wypożyczeniem zawodnika, jeśli Królewscy zdecydują się na taki ruch.

Włoskie ekipy nie pojawiają się przy nazwisku Brazylijczyka po raz pierwszy. Milan interesował się Endrickiem już podczas ostatniego letniego okna transferowego i prowadził rozmowy w sprawie jego pozyskania. Wówczas do finalizacji operacji jednak nie doszło, ponieważ Jose Mourinho chciał zatrzymać napastnika w Realu.

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Teraz wiele może zależeć od tego, jaką rolę Endrick otrzyma w kolejnych miesiącach. Gigant La Liga musi ocenić, czy 20-latek będzie regularnie pojawiał się na boisku, czy lepszym rozwiązaniem okaże się wypożyczenie. Taki scenariusz pozwoliłby mu przede wszystkim na zdobywanie minut i dalszy rozwój.

Ge.globo.com wskazuje, że Roma również pozostaje zainteresowana sytuacją Brazylijczyka. Milan widzi w nim zawodnika mogącego wzmocnić kilka pozycji w ofensywie, natomiast rzymski klub uważnie obserwuje jego sytuację. Najbliższe miesiące mogą więc przesądzić, czy Endrick zostanie w Madrycie, czy w styczniu rozpocznie nowy rozdział kariery.