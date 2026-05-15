Mbappe przerwał milczenie. Tak zareagował na aferę w Realu

07:25, 15. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Managing Madrid

Kylian Mbappe zabrał głos po doniesieniach o bójce Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego. Francuz odniósł się do sprawy po meczu Realu Madryt i komentarzach mediów.

Kylian Mbappe
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe odniósł się do szokujących doniesień z szatni Realu

Kylian Mbappe po raz pierwszy publicznie skomentował medialne doniesienia dotyczące konfliktu pomiędzy Federico Valverde i Aurelienem Tchouamenim. Według informacji, które pojawiły się w hiszpańskich mediach, podczas jednego z treningów Realu Madryt miało dojść do ostrej sprzeczki między pomocnikami Królewskich. Sytuacja później przeniosła się do szatni i zakończyła bójką.

Do całego zamieszania francuski napastnik odniósł się po spotkaniu z dziennikarzami. Jak przekazał portal Managing Madrid, Mbappe nie chciał potwierdzać doniesień o incydencie, podkreślając, że nie był świadkiem wydarzeń.

– Nie było mnie tam, nie mogę tego potwierdzić. Wyszedłem, nie wiedząc, co się stało. Miałem te same informacje co inni – przekazał piłkarz cytowany przez źródło.

Informacje o konflikcie pomiędzy Valverde i Tchouamenim pojawiły się w czwartek, 7 maja. Według medialnych relacji napięcie między zawodnikami miało narastać już wcześniej, a podczas treningu doszło do ostrej wymiany zdań. Sytuacja wymknęła się spod kontroli po zejściu piłkarzy do szatni.

Z doniesień wynika, że Valverde doznał rozcięcia głowy i konieczna była wizyta w szpitalu. Klub nie wydał jednak oficjalnego komunikatu w sprawie stanu zdrowia urugwajskiego pomocnika ani przebiegu samego zdarzenia.

Media informowały również, że obaj zawodnicy zostali ukarani wysokimi grzywnami. Zarówno Valverde, jak i Tchouameni mieli zapłacić po 500 tysięcy euro kary za swoje zachowanie.

